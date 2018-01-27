日本加密货币交易所失4亿美元数字货币

（早报讯）日本主要的最大的加密货币交易所Coincheck宣布丢失价值约4亿美元（5.23亿新元）的NEM代币。在Mt. Gox倒闭四年之后人们对数字代币交易所依然持谨慎态度的日本，此事让投资者们紧张不已。

经过数小时的猜测之后，Coincheck联合创始人大塚雄介周五深夜在东京证交所举行的新闻发布会上说，该公司不知道5亿枚代币是如何被人“非法”转移出该交易所并失踪的，但该公司正在努力确保所有客户资产的安全。Coincheck早些时候表示，已经暂停了所有的提款，停止了所有代币交易（比特币除外），并停止向NEM代币存款。

彭博社引述日本金融厅的声明说：“我们正在调查。”这可能是2009年数字货币问世以来最大的丢失或失窃案之一。”

NEM是市值排名第十的加密货币。Coinmarketcap.com的数据显示，纽约时间周五凌晨1:47分，NEM价格下跌9.4%至85美分。比特币下跌大约2%；瑞波币下跌8.4%。

日本是全球最大的加密货币市场之一，政策制定者已经引入了一个许可证制度，来加强对当地交易场所的监督，避免重演Mt. Gox倒闭的一幕。2014年，Mt. Gox交易所倒闭，震动全球加密货币市场。当时被盗的比特币估计价值4.5亿美元，但这个数字稍后有所下调。

Coincheck网站信息显示，该公司成立于2012年，截至7月共有71名员工，总部设在东京涩谷区。这里初创企业集中，Mt. Gox总部也在这一区。

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