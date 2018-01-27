科学家：宇航员代谢废物可变身食物

（早报讯）美国宾夕法尼亚州的生物学家和工程师宣布，他们研制出了首款“太空”生物反应器，可将宇航员的代谢废物转化为富含蛋白质和脂肪的营养物质。

研究组在期刊《空间研究中的生命科学》（Life Sciences in Space Research）发表文章，宣布此项成果。俄罗斯卫星通讯社引述宾夕法尼亚大学的克里斯托弗·豪斯（Christopher House）称：“我们制定和实施了同时处理宇航员生物垃圾及将其转化为可食用物质的概念。尽管类似想法看起来奇怪，但实质上与吃酵母提取物或啤酒麦芽汁制成的人造黄油和意大利面没有区别。”

美国国家航空航天局（NASA）认为，未来的火星宇航员和深空旅行者的食品保障问题是继太空高辐射之后要解决的第二大问题。

科学家试图通过两种渠道解决这一问题，一是研制可长期保存并可替代宇航员口粮的新型高热量和太空浓缩食品，二是研发出宇航员自行生产食物的系统。

科学家指出，目前国际空间站成员的代谢废物中所含的营养素和营养物质实际上根本没有得到利用，站内卫生系统只是从中提取出水，然后将其冷冻。宾夕法尼亚州的科学家建议消除这一缺陷，借助微生物对这些生物垃圾进行加工。

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