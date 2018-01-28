沙特首富王子被拘3月获释 疑交60亿美元换自由

沙特阿拉伯王储穆罕默德·萨勒曼于2017年11月掀起反贪风暴，扣留多名王子。“世界最富有的沙特人”瓦利德·本·塔拉勒·阿勒沙特被指洗钱及行贿，遭逮捕、拘留近3个月，于1月27日获释。

据香港东网报道，有消息称阿勒瓦利德与政府达成秘密协议以换取自由，另据知情人士透露，沙特政府要求阿勒瓦利德交出至少60亿美元，金额创下被扣人士新高。

有“中东股神”之称的阿勒瓦利德于当地时间1月27日上午11时左右获释，据称他获释后已返回沙特首都利雅得的住宅。但阿勒瓦利德的办公室表示他已与家人一起外出，拒绝透露更多详情。大批阿勒瓦利德的支持者在他的寓所外聚集，挥舞沙特国旗。

被扣留在利雅得丽兹卡尔顿五星级酒店的阿勒瓦利德获释前，曾接受英国媒体半小时专访。他在采访中表示，沙特政府没有起诉他，并澄清了他受到虐待的传闻。

阿勒瓦利德强调，他在扣留期间曾与家人及自己经营企业的高层会面，重申不会离开沙特。对于外传沙特当局对瓦利德开价60亿美元以赎回自由，他强调，并不像外界猜测的那样必须上缴资产才能换回自由，他坚称没有涉及任何贪腐行为，表示被捕只是一场“误会”，很快就会被释放。

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