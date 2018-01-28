马哈迪与拉沙里同桌言谈甚欢

（早报讯） 前首相马哈迪及巫统元老拉沙里这对政坛“死对头”，今天在土著团结党中委扎希末阿里儿子的婚礼上放下政治分歧。他们除了一起与新人合照，也同坐一桌言谈甚欢。马哈迪也是土著团结党总主席。

拉沙里向《透视大马》指出，他与马哈迪之间的关系向来友好。“（我和马哈迪之间）没问题。我最近才和他见面，我经常和马哈迪见面，只要有机会都会见面。”出席婚宴者还包括马哈迪夫人西蒂哈斯玛、土著团结党主席慕尤丁等人。

他也巫统与伊斯兰党的合作让两党基层非常不满。因此即使两党领袖执意合作，若少了基层的配合，巫伊合作最终也会失败。

昵称“姑里”的拉沙里是政坛元老，曾任巫统副主席。他曾在马哈迪执政时代担任财政部长等内阁职务。他1986年挑战时任党主席马哈迪失败而退出巫统并另组四六精神党。

拉沙里1990年带领反对党联盟“人民阵线”与“伊斯兰阵线”全面挑战国阵，并成功夺下吉兰丹州政权。四六精神党1995年大选成绩欠佳，拉沙里解散四六精神党并率领大批党员重回巫统。

拉沙里昨天表示，他和友人讨论时局时，不少人提出第14届大选后可能出现“悬峙国会”（Hung Parliament），这是因为无论国阵或是希盟很可能都无法取得过半议席而单独组成政府。这表示选民既不要执政党国阵蝉联，也不要反对党希望联盟掌权，选民要的是由所有政党组成的“国民团结政府”。

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