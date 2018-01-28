马“投废票运动”或让大选废票达一成

（早报讯） 马来西亚“投废票运动”面簿专页管理者邓小姐告诉《星洲日报》，她们有信心把来届大选的废票推高至一成。她说，响应投废票运动者主要是之前反对党支持者，他们如今对反对党的表现深感失望。

她说：“我观察外国的选举，包括澳大利亚、法国及意大利都曾出现投废票运动，所以在2015年底，本地开始出现号召投废票运动以形成第三势力来监督朝野政党。”她指这项运动越来越获得华人选民支持，马来组织也主动联系探讨合作的可能性。

她表示，号召投废票的马来组织主要是烈火莫熄运动及反巫统组织，他们对希盟推举土著团结党总主席马哈迪为首相人选非常不满。她认为若这种情况继续，大选时掀起的可能不是“马来海啸”而是“马来废票海啸”。

选举委员会主席莫哈末哈欣日前批评在社交媒体上发动“投废票”者不负责任和违反民主原则。他指“投废票运动”破坏人民思维，也否决选民以民主方式选政府的权利。

邓小姐表示，投废票运动是落实真正的民主而非破坏大选。她说，投废票运动如果在来届全国大选发酵，朝野政党的选票很可能都无法过半，无论谁执政都将是“弱势政府”。

她表示：“弱势政府对朝野政党都是脸上无光的事。他们也将无法为所欲为，必须更关注选民的心声，这正是投废票运动希望看见的局面，即把权利归还于选民，真正做大选民当家。”她认为如果朝野政党互相比烂，还硬要人民选出比较不烂的，这才有违民主。

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