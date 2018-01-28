以反对波兰通过“死亡集中营”法案

（早报讯）以色列政府27日晚表示反对波兰众议院通过的一项禁止使用“波兰死亡集中营”等词汇的法案，称该法案歪曲大屠杀历史。

据新华社报道，波兰议会众议院26日通过了一项法案，禁止使用“波兰死亡集中营”等词语来描述二战期间纳粹设立在波兰的集中营，防止人们认为波兰参与了二战期间的大屠杀。

以色列总理内塔尼亚胡27日晚发表声明表示，该法案“毫无根据”，“任何人都不能改变历史和否认大屠杀”。内塔尼亚胡在声明中表示，他已经指示以色列驻波兰大使27日晚会见波兰总理，并表达以色列的“强硬立场”。

以色列外交部27日晚发表声明，坚决反对波兰的这项法案，并敦促波兰政府修改这项新法案。声明说，“没有任何法律可以改变历史的真相”。

以色列犹太人大屠杀纪念馆也发表声明反对这项新法案，表示“这会模糊德国人在大屠杀期间得到波兰帮助的历史真相”。

波兰政府27日表示，新法案的目的不是为了限制关于大屠杀的民间讨论、学术研究或艺术创作。波兰总理莫拉维茨基在推特上说，二战期间，许多波兰人冒着杀头的危险帮助犹太人，但他们作出的牺牲没有得到足够认可。

按照程序，该法案还需要得到波兰参议院和总统的批准方能生效。

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