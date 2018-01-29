喀布尔军校爆炸 五死十受伤

（早报讯）阿富汗首都喀布尔的军校爆炸案，共造成至少五名士兵死，十人受伤。这是该市近日发生的第三起袭击行动。

至少五名枪手在当地时间今天凌晨5时（新加坡时间上午8时30分）试图攻入法希姆元帅军事学院（Marshal Fahim Military Academy）。

阿富汗国防部在攻击事件结束后透露，枪手持有火箭推进榴弹和自动机枪，其中两人引爆身上的炸弹，两人被击毙，一人束手就擒。

目击者早前告诉路透社，爆炸声持续了至少一个小时。当地过后还传出较小规模的爆炸声，但间隔没那么频密。

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