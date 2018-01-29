若标得新隆高铁 日将联合3大学培才

（早报讯）日本驻吉隆坡大使宫川真喜雄说，日本若赢得新隆高铁工程合约竞标，计划与马来西亚3所大学合作，设立培训中心栽培熟练员工。

这将是日本核心技术转移及人力资本发展计划之一，让马来西亚及新加坡人可掌握日本的新干线技术。

宫川真喜雄接受马新社访问时说，这可协助马新两国在各自国家操作该运作系统。他认为，位于新隆高铁线上的柔佛州马来西亚工艺大学及马来西亚敦胡申翁大学，以及马六甲州马来西亚技术大学，将是设立培训及卓越中心的最佳地点。

“与此同时，在有关大学所生产的技术可被吸纳，并运用在其他先进科技领域，不只限于高铁。这可让马来西亚整体技术水平大跃进。”

宫川真喜雄提到，超过70名马来西亚人包括研究员、工程师、陆路公共交通委员会专家及州政府官员已受邀到日本进修，作为初步获取及补足对于高铁技术的技能。

这项考察活动是最佳平台，同时有利于技术转移包括科技、硬体及软件，以及即将在在新马两国采用新干线系统准时精准管理的人力技能。

他说，日本也在数个采纳该国技术的国家推行类似教育方式，进行技术转移。

针对日本人勤奋文化，宫川真喜雄提到，很多马来西亚留学生在日本学习了日本人的勤奋、准时及工作奉献精神，相信这文化将转移到马来西亚，为马来西亚发展作出贡献。他说，以上种种因素应该作为遴选高铁工程竞标的重要考量因素，而不只是比较每公里成本。

他补充，日本早在50年前已开始拥有新干线，并强调快速、安全及准时，至今没有死亡意外。

新隆高铁一旦落实，将缩短吉隆坡至新加坡路程，从4、5小时减少至90分钟，预计竞标结果将在今年底揭晓。

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