纳吉暗批慕克力“不爱国”应离开

（早报讯）马来西亚首相纳吉表扬政府公务员比许多人更爱国，一直忠心的成为政府的骨干和后盾；相反，一些人却以马来西亚人为耻，这些人应该离开马来西亚。

《星洲日报》报道，他星期天在丹州一项公务员万人集会上说，公务员认同现有（国阵）政府在捍卫民族、宗教及国家利益上所实行的政策。“不要成为那些以马来西亚为耻的人，如果真的如此不自豪，就学吉打人所说的‘pi lah（走吧）’，走得远远的，不要留在这里。他已经富有，他的家族也富有，他的哥哥有23辆豪华车，并且登上了马来西亚富豪榜，而从国家石油公司得到数十亿令吉的合约。”

他强调，这些人不为自己的身份为荣，也是一种不爱国的行为。

纳吉的这番话，显然是针对土著团结党署理主席、前首相马哈迪的儿子慕克力。慕克力曾担任吉打州务大臣。

纳吉也提醒公务员不要轻易相信反对党的甜言蜜语，包括要取消消费税（GST），如果没有消费税，国家何来440亿令吉（约148亿新元）的收入。他说：“也有人要求减少公务员的人数，他们污辱公务员。我要声明，在我领导之下的政府，不会有公务员被裁减。”

纳吉下午与上百个非政府组织的1500名代表会面时，表示希望这些组织所代表的第三股股势力，能在大选全力支持国阵。

他说，这些非政府组织的鼓舞，让他知道自己并不孤单，不像一些人在马币疲弱时对他落井下石，现在马币回升了，责骂他的人却吭声不出；马币反弹，证明了国阵政府的政策和策略用对了。

据报道，马币兑美元从上周五的3.8690／8720走高至3.8650／8680。截至今天早上9时，马币兑新元从2.9607／9648涨至2.9560／9597。

此外，随着原油等原产品价格走扬，区域情绪正面，马币兑美元汇价有望持续靠稳。

分析员表示，在全球经济增长趋强下，马币本周有望延续稳步上扬。“若美元周初重新浮现颓势，我们预期马币兑美元可能测试3.85关口，而马币进一步走强将使资金市场受惠。”

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