柔州佳节加强巡逻打击罪案

（早报讯）新一年来临，柔佛州警方再次启动高调巡逻（High Profile Policing）计划，并与新加坡警方携手合作，在新山中央车站（新山关卡）及兀兰关卡设柜台，教育公众如何防范罪案及辨识最新的犯罪手法，避免成为下一个受害者。

《星洲日报》报道，柔州总警长莫哈末卡里尔说，新山中央车站是往来新山与新加坡的重要出入口，因此警方希望在这个人群相对集中的地方，向旅客、工作人士等，传达防范罪案的信息，以期警民合作共同打击罪案。

去年4月23日，前任柔州总警长旺阿末首次邀请新加坡警方，一同参与此计划，藉此机会加强两国警方的联系与合作，扑灭边境罪案。

今年，莫哈末卡里尔也延续这项友好合作关系，再次邀请新加坡警方的代表，即裕廊警署署长许伟强副助理警察总监等一行人参与活动。

裕廊警署警员在兀兰关卡设立防止罪案柜台，向来往两地的人民派发防止罪案的宣传资料及警告，内容包括若在本地遭遇罪案，如网上诈骗，该如何保障自己的权益，以及提醒公众勿携带违禁品入境。

卡里尔说，由于边境一带不时有扒手、掠夺等案件的发生，因此，两国警方在宣传手册上皆有授招提醒民众防范，此外，包括日益普遍的澳门骗局（Macau Scam），当局也提醒民众勿轻易相信网上信息，尤其勿随意透露个人资料。

许伟强说，至今仍有不少民众携带刀具、指节环套等违禁品通关，遭警方拦截调查，因此警方不仅向民众宣导如何防范罪案，也希望提高民众对违禁品的认识。

他也提醒民众，在像是关卡等人多的地方，应把贵重物品放在身前，避免被偷走值钱物品。

他说：“这项活动显示两国警方密切的合作关系，我们将继续合作教育公众如何保护自己，免成罪案受害者。”

早前，卡里尔在警方常月会议后的新闻发布会上也提及，网络假新闻如掳童摘器官及购物中心香水迷魂案“循环”流传，令坊间人人自危，连带新加坡警方也受当地媒体询问而向柔州警求证消息真伪。

他说，今次的高调巡逻计划只是一个开始，接下来警方也会通过不同方式与民接触，包括拟议在农历新年以前到华人新村举办警民亲善活动等。

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