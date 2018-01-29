俄罗斯运动员以中立身份出战冬残奥

国际残奥理事会今天宣布，将维持对俄罗斯残障运动员的禁令，这意味着他们将无缘参加3月在韩国平昌举行的冬季残疾奥运会。

此前，国际残奥理事会曾因俄罗斯运动员在政府资助下大规模使用禁药，而禁止他们参加2016年里约残疾奥运会。

国际残奥理事会会长帕森斯今天在德国波恩举行的记者会上说：“我们将维持对俄罗斯残奥理事会的禁赛判决。鉴于他们在反禁药工作上有所进展，我们决定让部分俄罗斯残障运动员以中立身份出战本届冬季残奥会。他们将获准参加高山滑雪、冬季双项、越野滑雪、单板滑雪和轮椅冰壶等五个项目。”

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