韩国满60岁高龄就业人数首超15至29岁青年

（早报讯）韩国统计厅28日公布的数据显示，去年韩国满60岁以上的高龄层就业人数，首次超过了15岁至29岁的青年就业人数。

《东亚日报》报道，随着韩国社会无法有效地应对青年失业问题和老人贫困问题，“无业青年”逐渐增加，低收入层的老人被赶往低收入工作岗位的恶性循环不断重复。

2017年韩国国内全体就业者中，高龄层就业人数为413.8万名，占全体就业者的15.6%，而青年就业人数为397.3万名，占全体就业者的15.0%。这是自1963年制定相关统计以来，高龄层就业人数和就业比率首次超过青年层。

1997年达到183万人的60岁以上就业者在2017年增加到了2倍以上，而青年就业人数则在同期内减少了25%以上。

青年失业激增的现实中，存在着“工作岗位逆转”现象正在加速的问题。韩国总统文在寅也出面谴责表示，“此前制定了21项对策，但没有效果。”

随着老人贫困现象日益加剧，呈现出了高龄层不分工作岗位的质量进行就业的趋势。2016年，韩国高龄人口中有46.5%的收入还不到其他同年龄段年长者的一半。

首尔大学保健研究生院教授赵永泰表示，“为了扭转老年就业人数大于青年就业人数的趋势，政府应该制定可以缓解该情况的对策。”

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