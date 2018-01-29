日本神奈川县警方拟用AI预测犯罪

（早报讯）日本神奈川县相关人士28日透露，该县警方正在考虑引进利用人工智能（AI）打击犯罪的新系统。据悉，该系统能对犯罪及事故发生进行预测等，有利于查案和提前防范。

共同社报道，神奈川县警方力争在2020年东京奥运会和残奥会开幕前试验性运用该系统，将在县2018年度预算案中列入调查费。若能实现，这将是日本警方首次进行这样的尝试。

据该县相关人士介绍，力争构建的系统能对连续发生的案件嫌疑人是否为同一人进行分析，并预测嫌疑人的下一步行动，此外还能以概率显示出容易发生案件或事故的时间段和地点。警方考虑根据预测出的时间段和地点安排巡逻路线等，希望有助于提升治安和迅速应对。

该系统采用基于大数据自我学习的“深度学习”方式，学习犯罪学和统计学的计算公式并导入过去发生案件或事故的地点、时间、气象条件、地形等各种数据，还设想利用社交网站的相关信息。

在已将AI用于警方办案的美国，也有观点认为根据预测打击犯罪可能会侵犯人权。

神奈川县警方现已采用根据统计信息以圆形显示犯罪多发地区的系统“神奈川版COMPSTAT”，但还不能做出详细预测。

该县从去年起就引进AI展开了讨论，计划从2018年春季起与企业等开展共同调研，并在评估研究结果后进行试运用。

东京警视厅去年12月成立了专家讨论会，就如何充分利用AI等进行探讨。

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