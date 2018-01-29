中国大使不担心马国大选影响两国合作

（早报讯）马来西亚今年将迎来大选年，中国驻吉隆坡大使白天不担心马来西亚大选成绩会影响中企在马的发展，因中企来马从事建设主要是马来西亚发展基本设施的刚性需求。

白天指出，中企来马从事建筑发展，其中一个原因是企业的“中国质量”、“中国技术”及“中国速度”的优秀水平得到马来西亚对中国企业的信任。他认为，这些因素都不会改变，也也是中企在马来西亚得以立足及承接一个又一个重要项目的原因。

“那么，对于即将到来的大选，我（白天）也很关注，作为外国大使，我也不好说什么；但作为中国驻马来西亚大使，我想说的是中马的传统友谊不会改变，将继续得到顺利的发展。”

白天今午参观由中国建筑（马）限公司（中建）承建的吉隆坡标志塔工地后，受到媒体询及使馆会否担心马来西亚在今年举行的全国大选成绩影响中企在马的发展时，发表谈话。

白天也谈了他巡视吉隆坡标志塔工地后的感想，并不讳言他为此感到骄傲，“因为它（吉隆坡标志塔）也创造了马来西亚建筑业上的一个记录，就是平均3天一层、最快2天一层的高层建筑最快速度记录，这的确也代表了‘’中国速度’。”

他提到，这家承建工程的中建在全球排名非常靠前，是世界500强名列第24位的企业 而且建筑行业界的另一个记录就是在美国《工程新闻记录》（ENR）杂志发布了2017年度全球承包商250强榜单当中，中企包揽前五强，而中建连续2年获得第一。

位于吉隆坡敦拉萨国际贸易中心（TRX）的吉隆坡标志塔，总建筑面积38万平公尺，塔楼地下5层、地上95层、共100层；建筑高度452.37公尺。该塔在建峻之后，将取代马来西亚双峰塔，成为马来西亚最高建筑物及东南亚最高大楼，并在全球排名仅次于迪拜哈里发塔。

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