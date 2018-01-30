饱受特朗普批评 FBI副局长离职

（早报讯）联邦调查局（FBI）一名官员星期一（29日）说，该局第二号领导人麦凯布（Andrew McCabe）提前几个星期离开了联调局。麦凯布经常被特朗普总统公开批评带有政治偏见，他原定3月退休。

麦凯布在联调局任职22年，过去两年来担任联调局副局长。他原计划在3月份可以享受全面退休福利时退休。不过，联调局官员说，麦凯布决定从星期一开始提前请假，不会再返回联调局。

这位官员不愿透露姓名，也没有披露进一步的详情。

麦凯布近来一直是特朗普和批评涉俄调查的共和党人的抨击对象，部分原因是他的妻子吉尔·麦凯布在竞选州参议员席位时曾经从前民主党总统候选人希拉莉的一位朋友控制的政治行动委员会收到了几十万美元的捐款。她的竞选没有成功。

在特朗普据报道因为对联调局局长科米处理涉俄调查方式不满而突然将科米解职后，麦凯布去年曾代理联调局局长。

前司法部助理部长克里斯托弗·雷去年8月宣誓就任联邦调查局的新局长。

上星期，新闻网站Axios报道说，司法部长塞申斯曾向雷施压，要他解雇麦凯布，但雷威胁说，如果开除麦凯布，他就辞职不干了。

特朗普后来否认雷曾威胁要辞职。他说：“他的工作会很出色。”

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