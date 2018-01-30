特朗普：美不会与塔利班谈判

（早报讯）美国总统特朗普在阿富汗连续遭遇致命袭击后说，美国不想与阿富汗塔利班谈判。这显然与特朗普自身要结束阿富汗战争的政策相抵触。

特朗普是在29日与到访的联合国安理会成员国的代表共进工作午餐时说这番话的。他谴责塔利班在阿富汗首都喀布尔干下的暴行，并誓言“结束我们应该结束的”。

特朗普此言显示他要在军事上战胜塔利班，但美国军方和外交官员已表明，如果只是凭着现有资源和人力，这是不可能达成的。

特朗普去年8月宣布增兵阿富汗时，美国官员说，美国的目标是要迫使塔利班重回谈判桌磋商政治和解。

免费试阅14天