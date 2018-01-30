荷兰银行与政府服务遭黑客攻击

（早报讯）荷兰三大银行周一（29日）宣布，它们的网络系统在过去一周不断遭受网络攻击，导致网站和互联网银行服务瘫痪。

与此同时，荷兰税务局与一个全国数码签名系统周一也遭受类似攻击，但两项服务很快就恢复运作。

荷兰媒体报道，遭受网络攻击的三大银行为ING银行、荷兰合作银行（Rabobank）和荷兰银行（ABN Ambro）。

ING称在星期天傍晚遭受“阻断服务”（DDoS）攻击；荷兰银行则在过去一周遭受七次攻击，当中周末就发生了三次；荷兰合作银行的互联网银行服务则在周一上午瘫痪。

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