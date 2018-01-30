朝鲜临时叫停韩朝协议活动引关注

（早报讯）朝鲜29日晚通知韩方取消原定于2月4日在金刚山联合举办的文艺演出引发关注，这已是朝鲜第二次单方面取消韩朝达成协议的活动。

此前，朝鲜19日通知韩方计划于20日派出艺术团先遣队访韩考察，当晚10点却单方面通知韩方取消考察计划。就此，韩国政府仅要求告知理由并未表示遗憾。朝鲜20日又通知韩方计划于21日派出艺术团先遣队，但未告知此前取消计划的原因，有关方面就此产生的争议一波未平，一波又起。

韩联社报道，韩国政府对于朝方此次临时取消合演的举措表示遗憾，称在韩朝关系好不容易出现回暖迹象的情况下，双方有必要本着互相尊重和理解的精神，认真履行双方达成的协议。有分析认为，韩国政府可能是出于构建良好的韩朝关系的考虑，认为朝鲜屡次“反悔”的行为不应被一笔带过。

朝方在通知中把取消相关活动的责任推卸给韩国媒体，称韩国媒体不仅不断传播亵渎朝方富有诚意的平昌冬奥相关措施的舆论，还对朝方内部的庆祝活动说三道四，因此不得不取消活动。有分析称，朝方提及的“内部庆祝活动”可能是指计划于2月8日举行的建军节阅兵式。

据观测，朝鲜虽在表面上谴责韩国媒体，实则可能另有原因。由于韩国政府目前正考虑向朝输运汽油和柴油，以备金刚山联合文艺演出供电之用，并希望就此得到美方的协助，因此分析认为，朝鲜也可能是在对此表示不满。东国大学一名教授表示，部分韩媒指出韩国向朝鲜运油可能违反涉朝制裁措施，而朝方则以取消活动对此表示不满。

另有观点认为，在韩美尚未敲定冬奥期间不军演的情况下，韩国媒体一味对朝方阅兵式持批评态度可能会刺激到朝鲜，朝鲜可能是想借取消活动来向韩美两国施加压力。也有观点认为，鉴于韩朝联合演出场地金刚山文化会馆是被朝鲜没收的韩方资产，韩方检查和重启相应设备可能会让朝方有压力。

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