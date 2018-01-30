悉尼大学校长驳斥政府的留学生间谍言论

（早报讯）在有关中国留学生于澳大利亚展开“间谍活动”的恶毒指控加剧之际，悉尼大学校长斯宾塞（Michael Spence ）也忍不住站了出来，指责澳洲政府的“恐华言论是胡说八道”，并希望就此寻求与澳洲外交部长毕晓普会面。

澳华网引述澳洲《金融评论报》的报道说，悉尼大学是澳洲历史最悠久的大学，该校共有6.7万名学生，其中有1.5万名中国留学生。

近日，针对该国出现的“中国留学生间谍论”，斯宾塞称：“在没有任何证据的情况下就把留学生们称作是间谍，这可不是一个好的欢迎方式。这些孩子的家庭做出了巨大牺牲，来把他们送到海外留学，我觉得我们需要给他们一个公平的环境。”

斯宾塞接着说：“我从来没有看到大学做出的任何决策受到了中国方面的影响，我也没见过学校因为所谓的“恐华”而做出什么决定。”

他还称，这些中国留学生是炙手可热的，“美国和欧洲的大学正排着队等待接收他们。坦率地说，澳大利亚大学要保持在世界前100名大学中的地位，就需要向来自世界各国的学生开放。”

斯宾塞也表示，他正寻求与外长毕晓普会面，以便更好地理解政府的意图，到底他们要怎么处理与澳洲最重要贸易伙伴之间的关系。

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