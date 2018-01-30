生物钟紊乱可能是阿尔茨海默病发病前兆

（早报讯）美国一项新研究发现，在阿尔茨海默病患者表现出丧失记忆症状很多年前，就可能已经出现生物钟紊乱等前兆。这将有助于医生更早发现这种神经退行性疾病。

新华社报道，研究成果发表在29日出版的《美国医学会杂志·神经病学卷》上。论文第一作者、美国圣路易斯华盛顿大学医学院神经学助理教授埃里克·穆谢克说，研究对象们并非失眠，而是睡眠断断续续，“夜里连续睡8个小时和白天零星地打8个小时盹是非常不同的”。

研究团队发表在新一期美国《实验医学杂志》上的另一篇论文表明，生理节律混乱也加速了小鼠脑部出现淀粉样蛋白，后者被认为与阿尔茨海默病有关。

此前研究认为，淀粉样蛋白水平会随昼夜起伏，睡眠时其水平会降低，如果睡眠被惊扰或缺乏足够的深度睡眠，淀粉样蛋白水平会上升。

新研究发现，阿尔茨海默病患者还未出现记忆丧失症状时，其生理节律行为表现得更加破碎化，大脑中出现淀粉样蛋白的可能性更大。

研究人员说，究竟是生理节律紊乱让人们更容易患上阿尔茨海默病，还是阿尔茨海默病引发的大脑病变让生理节律紊乱，还无法给出答案，但至少生理节律紊乱可以作为提早发现阿尔茨海默病的生物学标记。

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