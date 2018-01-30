罗马尼亚首位女总理领导的新政府宣誓就职

（早报讯）罗马尼亚总理维奥丽卡·登奇勒（Viorica Dancila）率领内阁成员于29日晚在总统府宣誓就职，该国历史上首位女总理领导的内阁正式走马上任。

登奇勒也是罗马尼亚七个月内的第三位总理。罗总统约翰尼斯在宣誓仪式上说，新政府任重道远，因为从一开始就要为前两届政府的失败“买单”，新政府必须竭尽全力使一切恢复正常。他说，今年罗马尼亚将迎来统一一百周年大庆，社会需要协调一致。

在宣誓仪式后，登奇勒召集内阁会议并表示，她将全力支持和协调各部门的工作，要求各部制定落实执政纲领的具体措施，内阁成员需每月提交一次工作进展报告。

登奇勒执掌的新政府当天赢得议会信任投票。新政府仍由社会民主党（社民党）以及自由和民主联盟党人士组成，28名内阁成员中共有9名女性内阁成员，其中包括总理和两名副总理。

社民党2016年12月赢得议会选举，随后与自由和民主联盟党组成联合政府。社民党人士格林代亚努领导的联合政府2017年1月宣誓就职，但半年后遭议会弹劾。2017年6月，图多塞领导的新政府就职。本月15日，图多塞政府因失去执政联盟的政治支持而宣布辞职。约翰尼斯本月17日宣布，接受以社民党为首的执政联盟关于登奇勒出任新总理的提议，授权登奇勒组阁。

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