马国宝腾限零件供应商年底前降价30%

（早报讯）中国浙江吉利控股集团去年收购马来西亚宝腾国家汽车有限公司（Proton）49.9%的股权后，马上“空降”中国东风本田发动机公司董事李春荣出任总执行长职及大刀阔斧整顿业务，其中“重要一刀”是限令零部件供应商在今年底前，降价30%及提高质量。

这也是宝腾向供应商发出的最后通牒，若他们无法符合集团要求，宝腾将另觅供应商。

马来西亚第二国际贸易及工业部长黄家泉接受《南洋商报》专访时，披露这项消息。他指宝腾采购的零部件比市场高出30%，这一切高昂价格最终转嫁给消费人。“要求零部件供应商削价可降低宝腾营运成本，过后让消费者享有实惠价格。”

黄家泉说，只要宝腾改革成功，最终推出价廉物美的汽车，它除了赢回消费者对宝腾的信心，宝腾也可以扭转乾坤，反亏为盈。

现年54岁的李春荣在汽车领域经验丰富，于1987年加入东风本田发动机公司，曾任该公司董事会秘书室副主任、东风悦达起亚汽车有限公司常务副总经理、东风汽车集团公司监事、东风乘用车公司总经理等要职。

2007年，李春荣成为东风本田发动机公司子公司东风乘用车总经理，主导了该公司近10年的发展。

在吉利注资宝腾后，李春荣空降到马来西亚，接替阿末弗亚成为新任宝腾总执行长，也是该集团首位中国籍掌舵人。

黄家泉深信，李春荣自去年10月上任以来大力整顿宝腾，加上中国吉利控股在汽车研发方面助一臂之力，有望把马来西亚国产车攻入国际市场。

他说，李春荣上任短短几个月，动作频繁，除了全面整顿公司，也采取独特汽车营销方式，希望让马来西亚人曾引以为荣的国家汽车公司起死回生。

宝腾生产的汽车从最高峰的年产20万辆跌至去年的7万辆，宝腾汽车缺乏出口战略，汽车只在国内销售，无法开拓海外市场。

高生产成本及面对进口车的竞争，导致宝腾亏损连连，亏损额在2016年达14亿令吉，2017年则为10亿令吉。

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