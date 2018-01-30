马皇家黄金涉欺骗 拿督等6人被捕

（早报讯）马来西亚警方宣布调查涉嫌进行金钱游戏圈钱的皇家黄金（Royal Gold）公司后，上周五在雪隆地区逮捕了6名人士助查。

《星洲日报》报道，警方估计，皇家黄金公司以投资黄金及石油为卖点，在短短数年间即吸引逾1500名投资者注资，涉及金额逾2亿令吉，不过报案的投资者仅有193人，涉及的金额达2100万令吉。

被捕的嫌犯中包括该公司一名拥有拿督头衔的负责人（61岁），警方已将这名叶姓负责人和其余3名嫌犯押往金马警区总部申请延扣，其中叶姓嫌犯获准延扣2天助查，其余三人的延扣申请被推事拒绝，警方之后将这三人重新逮捕，并押往槟城以助查该州的投报。

根据资料显示，该公司于2012年9月27日被国家银行列入警示名单，但有关公司以每个月份发2%回酬为卖点，在过去两年多内继续吸引大批投资者注资，该公司多次以皇室成员、拿督级商人也是投资者及在高级酒店举办讲座派发印刷精美的册子介绍公司营运等幌子来加强投资者的信心。

据悉，当受骗者在无法如期获得分红后，嫌犯会以多种理由哄骗受骗者继续投资，直到有投资者起疑后向警方投报进而揭发此事。

消息说，去年底就有80名受害者集体前往八打灵再也警区总部报案。警方调查显示，Royal Gold仅活跃在雪隆地区。

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