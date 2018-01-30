纳吉仍在等举行大选的最好时机

（早报讯）马来西亚首相纳吉对何时宣布解散国会的问题继续卖关子，只是轻松的说：“我正在等一些火花，一些灵感，想想什么时候对我们才是最好的时机。

“根据联邦宪法，国会将在6月自动解散，所以让我们拭目以待吧，看看是等到6月，还是更早的时候，我们会看事态的发展。”

《星洲日报》报道，纳吉也是巫统主席。他今日下午主持巫统最高理事会会议后，在新闻发布会受询及即然经济情况良好，巫统和国阵的备战工作顺利，那他还在等什么（才宣布解散国会）的问题时，如是指出。

他在早前指出，目前国家经济良好，这包括了令吉持续走强、经济成长率偏高、股市处于3年来的新高点、通货膨胀率偏低、失业率保持在4%。这显示了政府实行的各项政策已经奏效，并带来令人鼓舞的成果，而根据媒体的报道，这也激励了商界和消费者更有信心。

此外，纳吉说，总体而言，他满意巫统和国阵的备战工作，这肯定会比因内讧而弱化的反对党优异。“这样的反对党令人民对他们没有信心，他们没有公信心，无法保障政治稳定，也没有能力推行可以为国家带来大改革的议程。”

他表示已经下令党内加强准备以面对全国大选，而此指示获得正面回响，各阶层的备战工作，包括妇女组、巫青团和女青年团都顺畅的展开。

他对管理委员会主任，也是副主席阿末扎希的报告，以及妇女组、巫青团和女青年团的报告感到满意。他说，巫统现在的准备工作趋向强化，希望这股决心延续至国会解散。

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