美众议院通过防范体坛性侵法案

（早报讯）美国国会众议院29日表决通过了一项涉及防范体坛性侵事件的法案，要求非职业赛事监管机构必须向执法部门立即报告性侵投诉。

据中通社报道，这一法案2017年11月已获参议院表决通过，本次表决时众议院对法案做了一处修改，并将法案送回参议院再行表决，待批准后美国总统特朗普即可签署该项法令。根据该法案规定，若未向执法部门报告性侵指控，当事人可能面对一年的牢狱之灾。

曾经在美国体操协会和密歇根州立大学体育运动队供职的体育医生纳萨尔上周因性侵被处以最高可达175年的刑期，有超过150名女性指控他性侵犯，其中大多数被侵犯时还是未成年人，受害者中还包括若干名奥运体操冠军。此外，纳萨尔作恶时间长达几十年，很多受害人控诉体育主管部门监管不力。

由于很多受害人在被侵害时还是孩子，很可能还无法意识到自己受到伤害，等到发现被侵害，已经超过诉讼时效。针对这种情况，该法案规定，28岁的受害人仍在诉讼时效期内，或者受害人在意识到被性侵犯后十年以内均可提出诉讼，以较迟者为准。

该法案还规定，监管机构应制定“合理程序”，以限制未成年运动员和成人之间的“一对一接触”，除非事发非常突然。

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