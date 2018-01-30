穆斯林空姐在亚齐停留须戴头巾

（早报讯）印度尼西亚亚齐省规定，穆斯林空姐在当地落地时必须戴上头巾，否则将面临宗教警察的惩罚。

在奉行伊斯兰法的亚齐省，穆斯林妇女都必须佩戴头巾。不过，大亚齐地区区长马瓦尔迪昨天称，一些穆斯林空姐在该省停留时并没有戴头巾，当局不得不明文规定。“我希望航空公司能尊重亚齐实施伊斯兰法的独特性……我们本周末将通知各航空公司有关这项规定……如果一个（穆斯林）空姐违规，我们会谴责她。如果她一再违规，我会下令宗教警察逮捕她。”

马瓦尔迪并没有说明会如何惩罚违规者，只表示惩罚不包括公开鞭刑。

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