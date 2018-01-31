美中情局长：中国对美渗透不亚于俄国

（早报讯）美国中情局局长蓬佩奥接受英国广播公司（BBC）访问时指出，俄罗斯干预西方国家的情况固然值得关注，但有另一个国家的干预也值得留意，那就是中国。

蓬佩奥（Mike Pompeo）举例说，中国经常尝试偷取美国机构的商业机密，也尝试渗透当地的医院和学校系统。同样的情况在欧洲国家──包括英国──也有发生。他认为这都显示中国在渗透西方国家花的精力不下于俄罗斯。

蓬佩奥在2017年1月获委任为中情局局长前，是一名国会议员，被视为共和党内的强硬派。

蓬佩奥指出，如果比较中俄两国的经济规模，就可以看出中国有更多的资源去执行它想要的任务，他认为美国必须更重视中国在这方面的工作。他说：“全美国都必须更有效地抗衡中国，令它不能悄悄地影响世界。”

被问及他担不担心中国在美国的间谍活动，蓬佩奥直截了当地说：担心。

早前，中情局一名前特工以非法保留持有机密国防信息罪名被捕。当局认为，那名前中情局雇员李振成（Jerry Chun Shing Lee）向中方透露机密资料，协助北京当局瓦解美国在华的间谍网络。

蓬佩奥透露，美国当局留意到中国十分集中地尝试偷取美国的机密资料，也有派出间谍渗入美国，与其他为中国政府效力的人对抗美国。

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