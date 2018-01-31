英首相访华 欲与中国达成自贸协定

（早报讯）英国首相特雷莎·梅今天（31日）表明，她希望同中国达致自由贸易协定，并称应该立即采取更多措施让英国企业进入中国市场。

特雷莎·梅在飞往武汉的皇家空军飞机上告诉记者：“中国是我们希望达成贸易协议的国家……但我认为在这之前，我们可以做得更多，我们现在可以检讨潜在的贸易壁垒，探讨开放市场。我显然希望能看到英国企业同中国进行良好贸易。”

特雷莎·梅预计将在武汉宣布与中国在教育领域达致的总值5亿英镑（约9.3亿新元）协议。

她透露，她也将在同中国国家主席习近平会面时，讨论香港未来的问题。

免费试阅14天