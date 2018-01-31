枪械暴力严重 芝加哥仍当选最佳享乐城市

（早报讯）美国第三大城市芝加哥往往被视为枪械暴力的象征，但在周二（30日）公布的一项排名，芝加哥仍当选全球最适合享乐和享受生活的城市。

这是英国文化娱乐杂志《Time Out》连续第二年把芝加哥列为最佳享乐城市，排在其后的为葡萄牙的波尔图（Porto）、美国纽约、澳大利亚墨尔本和英国伦敦。

《Time Out》邀请32个城市的1万5000人针对各大城市的食物、饮料、文化、人民友善程度、可负担性、快乐和宜居性等打分。芝加哥的整体分数在平均以上，当地的饮食名列前茅，其唯一缺陷就是安全。

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