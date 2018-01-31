越南宣布“越南国家临时政府”组织为恐怖组织

（早报讯）越南公安部30日宣布，总部设在美国的“越南国家临时政府”为恐怖组织。

据新华社报道，“越南国家临时政府”组织由前南越军官陶明军等人于1991年成立，其前身是“新民主”组织，总部设在美国加利福尼亚州阿纳海姆，头目包括自称“总理”的陶明军（美国籍）、郭世雄、凯丽·赵（赵青花，美国籍）、范丽萨（范樱桃）。

据悉，该组织2015年在越南国内招募人员、寻找据点、购买武器，试图进行恐怖活动，被越南安全部门发现并逮捕数名其成员。

2017年，该组织成立多个旨在进行暗杀干部和恐怖破坏活动的小组，并派人回国提供资金和进行指导。2017年4月8日，该组织成员在越南南部同奈省边和市公安局的交通违规车辆保管场所扔油气弹，导致320辆车被烧毁。同年4月22日，该组织在胡志明市新山一国际机场安放油气弹；并拟定放火燃烧部分党政机关和工厂企业的计划，但被有关部门及时破获。

2017年4月，越南有关部门以“发起恐怖活动推翻人民政府罪”对该组织15名成员进行起诉并予逮捕；同年12月，胡志明市人民法院判处这些被告人四至16年不等的有期徒刑。

越南公安部通知指出，任何参与、宣传、拉拢他人参加该组织，向该组织提供财政支持或接受其援助，参加该组织举办的训练活动，执行该组织的指示等行为者均犯恐怖罪或资助恐怖主义活动罪，将依照越南法律予以严惩。

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