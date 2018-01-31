奥巴梅杨创球会转会费纪录价码加盟炮兵

英超劲旅阿申纳（Arsenal）和德甲劲旅多特蒙德（Borussia Dortmund）今天共同证实，原为多特蒙德效力的加蓬籍射脚奥巴梅杨（Aubameyang）已以创球会转会费纪录的价码5600万英镑（约1亿零372万新元，下同，1英镑约兑1.85新元）加盟阿申纳。

自2013年加盟多特蒙德以来，现年28岁的奥巴梅杨已为该队贡献141个进球。在与阿申纳签订长约后，奥巴梅杨打破了法籍前锋拉卡泽特（Lacazette）去年8月过档“炮兵”时所缔造的转会费纪录（4650万英镑）。

奥巴梅杨的到来，将可能填补炮兵另一名法籍射脚吉鲁（Giroud）所留下的空缺。

阿申纳在声明中说：“奥巴梅杨已以创球会转会费纪录的价码，从多特蒙特转投阿申纳旗下，与球队签订一纸长约。”

炮兵形容奥巴梅杨为“当今世上最受推崇的射脚之一。他在代表多特蒙德参加的144场德甲联赛中攻入98球，并在多特蒙德各条战线213场比赛攻入的172球中，扮演重要角色。

如此推算，他平均每分钟攻入一球或是完成一次助攻。奥巴梅杨是加蓬国家队队长，也是该队历史最佳射脚，并在2015年成为首位当选非洲年度最佳足球员的加蓬籍球员。”

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