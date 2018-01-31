高净值者逃离伦敦 中国和印度依然留不住富人

（早报讯）统计显示，富人正离开伦敦，因为新增税项使得继承和投资的成本高昂，而英国将退出欧盟也促使居住在英国首都的富有欧洲人返回家园。

据本月发布的《全球财富迁移报告》(Global Wealth Migration Review)，这使得英国的这个金融中心沦落到与拉各斯和伊斯坦布尔为伍，都遭遇富人净流出的局面。报告显示，2017年约有5000名高净值人士离开英国，而到来的仅有约1000人。

彭博社引述报告说：“过去三十年来，英国一直是高净值人士迁移的最大接收地之一…………但是，这个趋势在2017年发生改变，该国经历了首次大规模高净值人士净流出。”

流失富人往往是一国政治经济遭遇困境的体现。富人通常率先动身，因为他们有这个能力，不像中产阶级或穷人那样受到牵绊。

报告显示，获得大量高净值人士流入的城市包括奥克兰、迪拜、蒙特利尔、纽约、特拉维夫和多伦多。

财富研究机构新世界财富(New World Wealth)表示，它只关注那些确实已经迁移的高净值人士，也就是说，2017年在迁入国居住半年以上的人士。报告显示，中国和印度继续名列富人迁出的榜首；但是一旦生活水平改善，少量富人可能会迁回。

从财富增长的角度看，印度金融中心孟买预计将是未来十年增长最迅速的城市。报告估计，期间印度全国的财富预计将增长两倍，达到约25万亿美元（32.80万亿新元）；其次是中国预计增长180%，达到69万亿美元（90.52万亿新元）。美国财富料将增长20%，但仍以75万亿美元的总财富名列榜首。

报告称，全球的私人财富总计约215万亿美元。人均净资产为2万8400美元，但是全球约有1520万高净值人士，他们的净资产在100万美元或以上。

俄罗斯是最“不平等”的国家，亿万富豪持有全部财富的24%。日本是最平等的国家，只有3%的财富集中在亿万富翁手中。

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