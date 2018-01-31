调查称欧洲食品虚假宣传泛滥

（早报讯）营养健康机构调查发现，欧洲市场销售的食品虚假宣传现象严重，比如号称“高纤维、高维生素D”的早餐麦片实际上含糖量超高。

欧洲时报报道，欧洲消费者联合会（BEUC）去年6月揭露，欧洲儿童肥胖率上升的一个原因是，借助广告或玩具促销缺乏营养的食品。这一次，BEUC谴责了农业食品领域的另一种常见做法：虚假宣传。

BEUC公布了其成员组织在11个欧洲国家食品市场上发现的相关案例。这些国家包括奥地利、比利时、塞浦路斯、丹麦、德国、意大利、挪威、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙、瑞士，涉及产品有乳制品、饮料、热饮、甜点、早餐麦片、儿童食品等。

某些品牌强调食品富含营养物质的做法很常见，比如“富含钙”“减少70%脂肪含量”。还有一些品牌强调食品对身体的影响，比如在“健康说明”介绍产品中含有的维生素C可以“增强抵抗力”“强化免疫系统”等。

然而，这类醒目的信息误导了消费者对他们所购食品真实营养成分的认知，如果仔细阅读说明书中不那么醒目的部分，会发现这些产品实际上糖、盐或反式脂肪含量超高。

BEUC会长戈杨斯说：“谁能想象，号称高纤维、高钙质的早餐麦片实际上含糖量竟高达三分之一？我们的会员组织发现商家用‘健康’引诱消费者——同时掩饰高糖、高脂肪的事实。”

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