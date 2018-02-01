美共和党议员列车与垃圾车相撞 一死一重伤

（早报讯） 美国一列共和党议员专列1月31日在弗吉尼亚州与一辆垃圾车相撞。事故造成垃圾车上一人遇难，一人重伤，列车上数人受轻伤。

事发专列所属的全国铁路客运公司发表声明说，当天上午11时20分左右，一列从华盛顿始发的列车在弗州克罗泽特郡与一辆垃圾车相撞。事故导致列车上两名乘务员与两名乘客受轻伤，被送往当地医院接受治疗。

白宫发言人桑德斯说，美国总统特朗普已获知此事。根据目前掌握的情况，这起事故造成垃圾车上一人遇难，一人重伤。列车上无人伤势严重。

白宫发表声明说：“已经确认有一人死亡，一人受重伤，国会议员及其助手没有人受重伤。”

据美国媒体报道，包括众议院议长瑞安在内的数十名美国国会参众两院共和党议员当天搭乘事发专列前往西弗吉尼亚州白硫磺泉镇，出席在那里举行的党内年度政策会议。与议员们一同搭乘专列的还有他们的家人与助手。

列车上的多民议员忆述，列车与垃圾车在铁轨与公路的交叉口高速相撞，引发巨大震动。垃圾车被彻底撞毁，垃圾散落一地，列车车头受损。

目前还不清楚事故发生原因。美国国家运输安全委员会表示，已派工作组前往事发地点展开调查。

据美国有线电视新闻网报道，议员们的行程未受影响，他们将转乘汽车前往西弗州，会议将照常进行。

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