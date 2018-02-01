德国打击蛇头团伙逮捕三嫌犯

（早报讯） 德国警方1月31日在德国多地开展搜捕行动，逮捕了三名涉嫌经营非法移民活动的男子。嫌犯被怀疑于去年夏秋两季使用载重货车偷运至少160名非法移民进入德国，其中包括儿童。

此项搜捕行动于31日清晨在不来梅、柏林、萨克森和北威州四个州展开，德国联邦警察局共出动了超过200名警员。当天被捕的三名男性嫌犯分别是土耳其籍（44岁）、波兰籍（37岁）和保加利亚籍（53岁）。

警方通报的案情显示，上述嫌犯涉嫌将希望非法入境德国的偷渡客藏匿在载重货车的货厢内，甚至直接藏在运送的货物和挡板下方。这些从事蛇头犯罪的嫌犯首先驾车通过巴尔干地区，接着穿越波兰和捷克，最后抵达德国中部。每名偷渡者需向蛇头缴纳8000欧元。

调查人员目前掌握的情况显示，嫌犯以这种方式偷运入德国的人数至少达160人。这些偷渡者多为伊朗或伊拉克籍，其中还有32名7岁以下儿童。

如果被定罪，三名嫌犯将面临最少一年、最多可达10年的有期徒刑。

尽管存在严重安全风险，但使用载重货车运载非法移民这一犯罪行为在欧洲仍屡禁不止。在欧洲难民危机高峰期的2015年8月，一辆冷藏车遭遗弃在奥地利一高速公路，冷厢内躲藏的71名非法移民因窒息丧命。这一事件震惊整个欧洲。

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