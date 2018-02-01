英外交部7.8亿元卖曼谷大使馆地产

（早报讯） 英国外交部宣布，英国驻泰国曼谷大使馆地产已经以4.2亿英镑（约7.8亿新元）的价格售出，这是泰国史上最大一笔土地交易。

英国外长约翰逊表示，出售使馆地产所得款项将用在英国驻全球各地多达40个使馆的修缮项目。

英国政府称，这是试图维持收支平衡的举措。

英国外交部常务次长麦唐诺说：“在严峻的财政环境下，我们做出艰难的决定来确保英国能在为纳税人获得最大价值的同时，保持全球影响力，这是正确的。”

这座售出的大使馆建于1922年，是当年英国政府在曼谷郊区买下9英亩土地后兴建的。

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