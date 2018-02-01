美国将哈马斯领导人列入恐怖分子名单

（早报讯） 美国1月31将哈马斯领导人哈尼亚列入恐怖分子名单，此举遭到巴勒斯坦各派别反对。

美国国务院当天发表声明说，哈尼亚作为哈马斯领导人，涉嫌参与多起针对以色列公民的恐怖袭击。同时被列入恐怖主义名单的还有两个活跃在埃及和一个活跃在加沙地带的组织。

对此，哈马斯发言人巴尔胡姆发表新闻公报说，国际法赋予巴勒斯坦人民自卫、抵抗占领和选择自己领导人的权利。哈尼亚是哈马斯政治局领导人、巴立法委员会成员和前总理，美国的决定违反国际法。

巴尔胡姆还说，这也证明美国偏袒以色列，掩盖以色列对巴勒斯坦人民犯下的罪行。他要求美国收回这一决定。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会成员扎基则表示，美国的决定不可接受。他说，哈尼亚是哈马斯政治局领导人，只要巴勒斯坦土地被以色列占领，他的斗争就是合法的。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）、解放巴勒斯坦人民阵线、解放巴勒斯坦民主阵线等派别也对美国这一决定表示反对。

去年12月6日，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，巴方强烈反对，哈马斯与以色列此后冲突不断。

哈马斯成立于1987年，一直拒绝承认以色列并反对与其进行任何和谈，主张通过暴力斗争方式消灭以色列。以色列和美国一直视其为恐怖组织。

2016年9月，美国将一名哈马斯政治局成员列入恐怖主义名单。此前一年，哈马斯有四名领导人被美国列入国际恐怖分子名单。

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