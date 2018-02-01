报告：癌症给金砖国家造成严重经济损失

（早报讯） 国际癌症研究机构发布的研究报告说，癌症给金砖国家造成严重经济损失，估计在2012年的相关损失高达460亿美元。该机构呼吁这些新兴经济体加强防控癌症。

报告说，金砖国家包括中国、俄罗斯、印度、巴西、南非五个国家，人口总量超过世界人口40%，国内生产总值约占全球四分之一，而全球42%的癌症死亡病例也来自这五个国家。

报告指出，金砖国家在经历人口和经济增长的同时，普遍受到与生活方式改变，如饮食习惯转变、缺乏运动、肥胖等因素相关的癌症影响，而肝癌和肺癌是对金砖国家总体影响最大的两种癌症。

研究表明，中国受到肝癌的严重影响；在俄罗斯，肝癌和头颈癌是重要的致死癌症，可能与当地人大量饮酒的习惯有关；在南非和巴西，因吸烟导致的肺癌死亡率较高；在印度，因使用嚼烟而导致的唇癌和口腔癌是造成经济损失的重要原因。

报告说，各国由于情况不同，应采取因地制宜方式来制定本国的癌症防控政策。

国际癌症研究机构负责人维尔德表示，研究证明，防控癌症具有重要的经济意义。他指出，在控烟、疫苗接种、癌症筛查以及提供更好的癌症治疗服务等方面采取措施，都能为金砖国家带来显著的健康和经济效益。

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