朝副部长率冬奥体育代表团抵韩

（早报讯）由朝鲜体育省副相元吉友、10名选手等32人组成的朝鲜平昌冬奥体育代表团，于当地时间1日下午6时09分（新加坡时间下午5时09分）许飞抵韩国襄阳国际机场。

韩联社报道，元吉友曾以朝方代表身份，参加韩朝高级别会谈及有关朝鲜参加平昌冬奥会的工作会谈。

10名朝鲜选手分别是高山滑雪项目3人、越野滑雪项目3人、花样滑冰双人滑项目2人、短道速滑项目2人。加上已于1月25日访韩的12名女子冰球选手，参加本届冬奥会的22名朝鲜选手今日全部抵韩。

分两批访韩的朝方人员共47人。之前，国际奥委会敲定的朝鲜参奥名额共46人，包括22名选手和24名管理人员。但是实际上访韩人员增加1人至47人。

通过襄阳国际机场入境的朝鲜代表团将径直前往江陵运动员村。目前在镇川运动员村进行合训的朝鲜女子冰球选手将于4日同韩国代表队联合组队与瑞典队举行热身赛后，入住江陵运动员村。

另外，从1月31日起在朝鲜马息岭滑雪场与朝方合训两天的韩国滑雪代表团，当天与朝鲜代表团一同返回韩国。前一天下午，韩方代表团与朝方进行自由式滑雪的训练，当天上午进行高山滑雪友谊赛和越野滑雪联合训练，并从朝鲜元山市葛麻机场乘包机回国。朝方派出出征冬奥会的国家队选手参加此次合训。

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