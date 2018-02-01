欧元区1月份制造业PMI接近纪录高点

（早报讯）欧元区制造业的热络景气延续至2018年，1月制造业以二十余年来最快速度生产商品，意味着经济复苏动能不坠。

欧元区经济在2017年意外成为耀眼明星，任何有关动能以及物价压力的迹象都延续至今年，这将为欧洲央行所乐见；该行正采取行动解除超级宽松货币政策。

路透社报道，研究机构IHS Markit公布1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为59.6，与初值相同，但低于12月创下1997年6月调查开始以来的纪录高点60.6。

对于衡量经济健康状况很重要的产出分项指数从12月的纪录高点62.2跌至61.1，不过在调查的20年历史中，仅有六次比这个数据更高。

彭博社引述IHS Markit经济师克里斯·威廉姆森（Chris Williamson）说：“欧元区制造业蓬勃发展持续全面开展…………由于成本上涨迅速转嫁给消费者，这份调查发出警讯，预示未来消费者价格可能会上升。”

全球贸易稳健，劳动力市场回升，加上欧洲央行的货币刺激措施，都支撑欧元区的经济。欧元区四大经济体中，德国和意大利的PMI数据继续接近纪录高位，法国则创下17年来最好的数据之一，西班牙是10年最高之一。

新订单增速接近纪录最快，就业增长也是如此，暗示2月业务仍将繁忙。企业堆积了大量未完成订单，企业信心为至少五年半以来最高乐观水平。

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