为实现性别中立 加拿大国歌改词

(早报讯)加拿大参议院今天通过“国歌性别中立”法案。加拿大国歌“噢!加拿大”(O Canada)歌词中出现的“你们所有儿子”字眼,将改成“我们所有人”。

环球网报道,这项法案早在2016年就在众议院获得压倒性通过,但在部分保守党参议员坚决反对下,参院迟至今天才通过全案,待总督签署后即正式生效。新修改的加拿大国歌,可望在即将到来的平昌冬季奥运中,正式传扬于国际舞台。

加拿大国会自1980年至今,总计有过12次提案要求修改国歌中的“儿子”字眼,让国歌歌词可以不分性别,如今终于成功过关。原有的“在你们所有儿子的指挥下”(in all thy sons command),将改为“在我们所有人的指挥下”(in all of us command)。

加拿大国歌是于1908年写就,内容相当简短,歌词也曾做过更动,其中就包括在第一次世界大战前,将后来引发争议的“儿子”两字加入歌词中。

安大略省参议员兰金(Frances Lankin)表示,加拿大花了30年的时间,终于把“所有人”纳入国歌之中,尽管只是小小地换掉两个字,对整个国家来说却是件重要大事。

部分不支持更改国歌的保守党参议员,因为抵制此案而错过投票。他们对参院通过此案表示失望,并认为更改国歌内容应该透过公民投票决定,而不是任由议员提案表决。

