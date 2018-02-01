日本兴起用数字技术再现逝者音容

（早报讯）为怀念已逝的至亲故友，日本人利用越来越多样化的数字技术把故人的音容笑貌留在身边。有人通过使用立体打印机和云技术，有些人把故人生前的样子制成栩栩如生的雕像，有些人留存下逝者本人声音将其发送给遗属。迎来超高龄化社会的日本今后将面临前所未有的“多死时代”。缅怀故人不仅是传统的墓地和佛龛。

家住日本爱知县丰田市的河合米子（80岁）两年前失去了相伴五十多年的丈夫河合胜彦。抚慰悲伤的是女儿赠送的“逝者人偶”。这是根据死者生前照片制作的高约30厘米的石膏像，甚至连胜彦喜欢的帽子和围巾都精巧再现出来。米子满意地说，“大家都说很像”。

日本经济新闻中文网报道，逝者人偶由大阪的Roice Entertainment公司利用立体打印机制作，价格约为20万日元（近2406新元）。该公司在三年里接到约350个订单。如果委托雕刻家制作特别订制的精巧雕像，有时需要数百万日元。

此外，通过智能手机存储遗言、发送给遗属的服务也已问世。具体而言，是指将死者生前的影像存储在云平台上，在孩子生日等指定的日子发给家人。

提出此项创意的是日本搞笑组合“伦敦靴子1号2号”的成员田村淳，据称他从能传递死者语言的“通灵巫女（itako）”处获得灵感。田村计划2018年推出服务，价格为每月500日元（6新元）。服务名称定为“itakoto（曾经存在）”，取自通灵巫女和生前存在的谐音。

日本社会的变化也使得人们缅怀故人的方式不得不改变。住楼房没地方摆佛龛、对继承墓地感到有负担。东京大学的瓜生大辅助教认为，“作为支撑感情的方式，遗属们开始关注数字技术”。

日本的媒体艺术家市原Etsuko开发出在软银集团的人形机器人“Pepper”上再现已故亲人表情和声音的功能。目前已收集了约40个人的数据，力争2018年内推向商用化。不过市原把再现功能设定为仅维持至死后四十九天。

佛教认为人死后四十九天灵魂将会转世投胎，家人应在第四十九天结束法事。市原表示“故意设置了期限”，虽然讨论使用人工智能让机器人像已故亲人那样说话，不过最终仅局限为播放事先录好的声音。原因在于不希望活着的人过度执着于逝者。

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