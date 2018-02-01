河野太郎与华春莹自拍 评价褒贬不一

（早报讯）日本外长河野太郎在推特上发布与中国外交部发言人的自拍合影，引来褒贬不一的评价。对于力争改善关系的“河野式”表演，出现了“在中国也引起反响等，成果非常好”（日本政府消息人士语）的声音，但也存在“会给中国留下‘日本在围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）对立上态度软化’的印象”（执政党资深议员语）这一担忧。

共同社报道，照片的上传时间是河野在北京举行日中外长会谈的1月28日。出现在合影中的是一同出席会谈的中国外交部新闻司副司长华春莹，河野还附上“与中国有名女性”拍照的英文介绍。中国的网络新闻相继转载了合影。

合影之所以引起关注，是因为顾及中国国内舆论而频频指责日本的发言人与执掌日本外交的河野一起露出了微笑。对于成功合影的河野的“外交手腕”，日本政府消息人士强调称：“这是河野才能做到的绝技。中国对日本的微笑外交也露出微笑，如果这一印象能扩散，那就非常好了。”

但合影也引来了批评。曾在日本外交部任职的人士指出：“河野就算对中国潜艇在尖阁附近海域航行提出抗议，但与该中国的有关官员合影取乐，这样的话会被对方抓住弱点。”

民进党参议员小西洋之在推特上表示不满称：“（华春莹）连外交谈判的对手都谈不上，是级别较低的人物。与其微笑合影不是外交，是向中国朝贡。”

对于小西的推文，河野反过来嘲讽道：“还有人拍照的时候要考虑对方的‘级别’啊，看着好累。”

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