面簿：用户每日浏览时间减少5000万小时

（早报讯）面簿（Facebook）表示，去年最后几个月，用户在其平台上花费的时间缩短了数百万个小时，北美每日活跃用户数量首次下降。事实上，这发生在面簿采取一项在其看来将鼓励人们专注于“有意义的连接”而不是只进行浏览的重大变动之前。

《金融时报》1日报道，最初，这一消息使面簿股价在盘后交易中下跌5%，投资者试图消化面簿的吸引力降低的影响。

但在面簿的电话财报会议期间，该公司股价出现反弹。在会上，该公司试图说服分析师们相信，该公司的用户参与下降并不一定会影响收入增长。

在去年最后一个季度，用户每天花在面簿网站上的时间大约减少了5000万个小时，下降5%左右。美国和加拿大每天登陆的用户数量下降70万至1.84亿。

面簿创始人兼首席执行官扎克伯格在1月推动了对面簿动态消息（news feed）的改动，该公司警告称，此举也将影响用户参与度。

投资者迫切地向面簿的高管们发问，希望获知对面簿动态消息的改动将如何影响面簿的财务表现。这一改动旨在使用来自用户朋友和家人，而非发行商和企业的内容来填充动态消息。

上个季度，面簿警告称，雇佣1万名内容审查员可能影响其未来的盈利能力。这些审查员的职责是解决从暴力和恐怖主义内容，到假消息和俄罗斯假情报等种种问题。

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