从事非法选举活动 朴槿惠被追加起诉

（早报讯）韩国检方今天以进行非法选举活动为由，追加起诉遭罢黜的前总统朴槿惠，使她面临的指控累积到21项。

中央社援引法新社报道，朴槿惠最新罪名为在2016年总统大选前，私下提供帮助和资金给政治盟友，为他们拉票竞选，违反了选举法。

根据韩国法律，总统不得连任，任期内也禁止从事与选举相关的活动。

朴槿惠贪污案去年5月开审。她被控向韩国龙头财团三星少主李在镕等数名企业大亨收贿，以换取政策利益。李在镕也提供资金给朴槿惠的亲信崔顺实。

朴槿惠也被控让不具公职身分的崔顺实，干涉许多重要国家事务。

免费试阅14天