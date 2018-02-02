秘鲁著名纳斯卡地画遭碾轧引众怒

（早报讯）秘鲁一名卡车司机日前因迷路闯入纳斯卡地画保护区，车轮碾痕给这个充满神秘感的世界文化遗产造成损坏。视频上传到社交网络后，连日来在秘鲁引起众怒。

40岁的卡车司机比戈上周末途经纳斯卡地画保护区，因未注意到禁行标识而直接驶向纳斯卡地画，遗迹区域内的三条地线遭碾轧。警方过后将比戈拘捕。

秘鲁文化部初步调查后宣布，遭损坏的区域长约100米、宽约50米，车轮印从空中清晰可见。

比戈向警方坦言自己从未开车路过此地，完全是因路不熟才进入保护区。目前由于没有足够证据证明是蓄意破坏，比戈已被释放。

纳斯卡地画保护区负责人说，此类事件时有发生，这次是因为视频传至社交网络而广受关注。

纳斯卡地画于1939年被发现，位于秘鲁首都利马东南400公里处，是散布在几百平方公里干燥沙质地表上众多深几十厘米、长几百米到几公里不等的巨大线条，其中有直线、箭头、几何图形，也有蜂鸟、卷尾猴、鱼等图案。

纳斯卡地画的成因至今仍是个谜。有人认为地画是外星人入侵地球时使用的指示标记，而纳斯卡广漠的高原正好可作为航天器降落的跑道。也有人认为地画是古代人建造的灌溉系统，或者指示着水源方位。

1994年，联合国教科文组织将纳斯卡地画列为世界文化遗产。

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