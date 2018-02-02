南非中部近千矿工受困矿井下一天后获救

（早报讯）南非中部自由邦省的比特丽克斯金矿发生矿业公司供电系统瘫痪，近千名矿工受困矿井下超过24小时，所幸电供恢复后所有受困矿工都安全获救。

新华社报道，1月31日夜间，比特丽克斯金矿所在地区出现雷暴天气，导致金矿供电系统瘫痪，本应于当晚结束作业升井的955名矿工被困井下。事发后，南非电力公司对供电系统进行紧急抢修，矿业公司则设法向井下受困矿工输送饮用水和食物。

南非西班耶－斯蒂尔瓦特矿业公司2日确认，受困的955名矿工全部获救，公司将安排他们接受体检。

比特丽克斯金矿发言人威尔斯泰德则指出，矿井电力供应是在于2日凌晨2时恢复，所有受困矿工在早上5时前安全返回地面。

威尔斯泰德说，除了10余名矿工出现脱水情况，需要治疗和进一步观察外，其他矿工身体状况良好。比特丽克斯金矿将于5日恢复作业。

此外，南非工会大会、南非全国矿工联盟等敦促政府对这起事故展开彻底调查，并呼吁各矿业公司重视矿工人身安全，遵守安全生产规范，防止类似事故发生。

南非此前曾发生过矿工大规模受困井下的事故。2007年10月，哈莫尼黄金开采公司埃兰兹兰金矿发生电力故障，约3200名矿工一度受困井下。2015年2月，这家公司的库萨萨雷图金矿矿井失火，导致486人受困井下。庆幸的是，在上述两起事故中，受困矿工均安全获救。

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