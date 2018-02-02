日本将新设官民机构防御网络攻击

（早报讯）日本政府消息人士今天透露，为强化针对网络攻击的防御对策，政府决定成立官民共享相关信息、联合应对的新机构“网络安全协议会（暂定名）”。此新机构将力争于2019年成立。

共同社报道，协议会由对国民生活有影响的电力、燃气等重要基础设施企业、政府机构、地方政府、网络安全公司等组成。成员企业及团体受到攻击时，政府的“内阁网络安全中心（NISC）”接受通报并分析有关信息，把结果直接通知其他成员，防止受害范围扩大。

政府将向本届国会提交写进成立协议会等的《网络安全基本法》修正案，力争通过。

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