美国1月份就业人数增20万

（早报讯）美国就业市场今年1月增加了20万个新的工作机会，失业率则连续四个月维持在4.1%的低水平。

美国劳工部2日公布的报告显示，1月份的就业人数增加20万，好于市场预期的18万。新增的工作主要是在建筑、零售、餐饮业及卫生保健等领域。

经济分析员表示，美国1月份非农就业人数增长的推动力将会是美国国内和全球的需求上升。他们认为，美国的新税改法案对美国1月份就业人数的增长的作用不大。去年12月，美国国会通过了特朗普政府主导的1.5万亿美元的税改法案，这也是美国30年来最大规模的税收改革。

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