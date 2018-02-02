美国愿与朝鲜启动无核化对话

（早报讯）美国对朝政策特别代表约瑟夫·尹指出，美方愿与朝鲜启动面向无核化、值得信赖的对话。

韩联社2日报道，约瑟夫·尹当天在首尔会晤韩国统一部副部长千海成后强调，无核化是美国与韩国共同的目标。

他说，韩国总统文在寅也强调了这一目标；美国总统特朗普约三周也说过，美国希望平昌冬奥会是安全及成功的奥运会。“我向韩方强调，这（平昌冬奥）是推进无核化进程的好机会。”

韩国统一部在两人会晤后发布声明指出，韩美双方就朝鲜参奥及朝核问题交换了意见。千海成表示，如果无核化没有进展，也将制约韩朝关系的改善。

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